Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 квітня

На Луганщині обстрілювали житлову інфраструктуру всіх міст

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині. Такі дані станом на 8:00 годину 23 квітня наводять обласні військові адміністрації.

На Дніпропетровщині – одна нічна тривога. Артилерійські обстріли околиць Зеленодольська. Ні людей, ні будинки не зачепило. На ранок – спокійно.

Харків: уночі – тривоги, тривали артилерійські обстріли житлових районів зі східної сторони. Інтенсивні обстріли цих районів були і вдень, по Харкову за добу – 7 поранених, 2 загинули.

По області – активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому.

Луганщина: обстріли житлової інфраструктури усіх міст. Найгарячіше було в Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Загинули 3 цивільних та 1 військовий. 1 жінку поранено.

Донеччина: вночі – обстріли по усій лінії розмежування.

На ранок повідомляють про обстріл Нью-Йорка (пошкоджено 5 житлових будинків, знеструмлений НЙ та селище Південне) і активізацію противника поблизу Мар'їнки і Новомихайлівки.

Маріуполь: блокада триває. Українські військові тримаються. Сьогодні буде чергова спроба евакуації населення із Маріуполя до Запоріжжя.

На Херсонщині окупанти продовжують обстріл населених пунктів області та запускати ракети із території окупованих сіл в бік Миколаєва та Дніпропетровщини.

Ситуація в області – на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська: вночі лунали вибухи. За попередньої інформацією — «приліт» ракети, внаслідок якого постраждалих немає. Вибиті вікна в будинках, пошкоджені лінії електропередач.

Ситуація на території області контрольована.

Нагадаємо, розпочалася п’ятдесят дев’ята протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник наступає у Східній операційній зоні, аби розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

З огляду на ймовірні ворожі провокації Міноборони закликає українців бути особливо пильними на Великдень: дотримуватися комендантської години і дивитись богослужіння онлайн.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.