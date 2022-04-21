Три безпілотники та крилата ракета: Повітряні сили відзвітували за минулу добу

Противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало про оперативну ситуацію щодо військового протистояння у небі протягом 20 квітня. Військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій. Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: 3 БпЛА (ОТР типу «Орлан-10»); 1 крилату ракету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів