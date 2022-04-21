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    Події в Україні

    Три безпілотники та крилата ракета: Повітряні сили відзвітували за минулу добу

    Три безпілотники та крилата ракета: Повітряні сили відзвітували за минулу добу
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів

    Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало про оперативну ситуацію щодо військового протистояння у небі протягом 20 квітня. Військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

    «Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій. Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

    За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: 3 БпЛА (ОТР типу «Орлан-10»); 1 крилату ракету», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 21 квітня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Три безпілотники та крилата ракета: Повітряні сили відзвітували за минулу добу