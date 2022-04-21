ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР»

Агранович є фігурантом сайту «Миротворець»

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів. 20 квітня стало відомо, що українські бійці ліквідували одного з командирів батальйону бойовиків «ДНР» «Спарта» Сергія Аграновича. Про це повідомляють ЗСУ.

«У орків знову втрати. У боях за Авдіївку було вбито командира другої роти батальйону «Спарта» Сергія Аграновича, відомого під позивним «Водяний»,– повідомили у ЗСУ.

Військовий РФ є фігурантом організації «Миротворець». Там зазначили, що у «Спарті» Агранович був командиром групи швидкого реагування. Він проживав у місті Костянтинівка на Донеччині.

Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету. Нагадаємо, станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів