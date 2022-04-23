Україна та Польща створять компанію щодо реалізації продукції у ЄС

Україна та Польща домовились спільно працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон

Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, покликане кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Відповідний меморандум підписали сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Кракові.

Створення такого спільного підприємства – відповідь залізничників на виклики, які ставить перед обома країнами агресія Росії. Зокрема, йдеться про необхідність розширення залізничних шляхів для товарів, які неможливо доставляти через заблоковані росіянами порти та через блокування частини залізничної мережі України, яка сьогодні вже не має сполучення з Росією та Білоруссю.

Україна та Польща домовились спільно працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон України, спільно вирішуючи технічні та організаційні проблеми – різні митні правила, використання різних колій, пошук вільного рухомого складу. Ефективне та швидке вирішення цих проблем можливе за умови спільної роботи українських та польських фахівців.

«Ми почали готувати концепцію спільного підприємства з польськими колегами вже через тиждень після початку війни. Об’єднання досвіду та знань менеджерів АТ «Укрзалізниця» та польських колег дозволить сформулювати унікальні логістичні пропозиції для європейського та світового ринку, який відмовляється від російських поставок та російської логістики», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Спільний менеджмент українських та польських залізниць дозволить створити прості та зручні логістичні рішення – від постачальника в Україні до споживача в будь-якій точці світу. Об’єднані досвід та ресурси дозволять забезпечити споживачам сервіс найвищої якості.

«Цей проєкт демонструє наш підхід до роботи з європейськими партнерами. Ми готові спільно інвестувати та заробляти, будуючи міцні зв’язки з Європою та світом. Україна готова спільно працювати над розширенням добробуту та посиленням економічної безпеки українців та громадян країн ЄС», – зауважив Олександр Камишін.

Робота над створенням такого спільного підприємства розпочнеться негайно, щоб якнайшвидше відкрити потенціал для економічного співробітництва, модернізації залізничної інфраструктури, збільшення перевезень як через кордон, так і територією ЄС.

Нагадаємо, що після 21-річної перерви Укрпошта повідомила про відновлення курсування поштових вагонів.

Наприкінці березня «Укрзалізниця» відновила рух кільцевого електропотягу навколо Києва, який припинився у перші дні російської агресії.