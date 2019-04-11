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    Події в Україні

    Українські військові отримали від США медобладнання

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    <span>З 2014-го року військова співпраця між Україною та США значно посилилася</span> - Українські військові отримали від США медобладнання
    З 2014-го року військова співпраця між Україною та США значно посилилася

    Медобладнання допоможе рятувати військових, що постраждали від наземних мін

    Полковник сухопутних військ США Роберт Пітерс, голова Відділу з питань військового співробітництва при посольстві США в Україні, передав медичне обладнання для українських військових.

    Про це повідомляє посольство США в Києві у Twitter.

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    «Від імені США, полковник Роберт Пітерс передав медичне обладнання для підтримки зусиль військових з ліквідації небезпек наземних мін та допомоги тим, хто постраждав від них в Україні. Безпосередня військова та гуманітарна допомога з розмінування рятує життя українців», - йдеться у повідомленні.

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    Раніше Пітерс заявляв, що з 2014 року військова співпраця між Україною та США значно посилилася.

    «Військова співпраця, це як великий корабель, який тримає курс. Міняється команда корабля, але курс лишається незмінним. Ми лишаємося послідовними і вже протягом 25 років маємо стабільні робочі відносини з Україною. Після 2014 року, швидкість цієї співпраці зросла, і тепер ми швидше рухаємося до спільних цілей», - цитує Пітерса видання Defense Blog.

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