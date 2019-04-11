Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

Окупанти у середу шість разів обстріляли позиції ЗСУ, три рази – із застосуванням забороненого озброєння. Крім того, збройні формування РФ вели вогонь із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог п'ять разів обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Опитне;

з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Піски;

з бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль;

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине;

з стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ« окупанти з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Новозванівка.

«Під час обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення«, - поінформували у прес-центрі.

Наголошується, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.