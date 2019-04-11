Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових
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Розсилка
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються
Окупанти у середу шість разів обстріляли позиції ЗСУ, три рази – із застосуванням забороненого озброєння. Крім того, збройні формування РФ вели вогонь із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог п'ять разів обстріляв наші опорні пункти:
- з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Опитне;
- з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Піски;
- з бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль;
- з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине;
- з стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка.
Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ« окупанти з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Новозванівка.
«Під час обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення«, - поінформували у прес-центрі.
Наголошується, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.