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    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання

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    Навчання артилерії на Рівненському полігоні&nbsp; - На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    Навчання артилерії на Рівненському полігоні 
    Фото: mil.gov.ua

    В Україні пройшли навчання артилерійських підрозділів частин оперативного командування «Захід»

    На Рівненському загальновійськовому полігоні пройшли навчання артилерії з бойовою стрільбою.

    Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    «На Рівненському військовому полігоні пройшли навчання артилерійських підрозділів частин оперативного командування «Захід». Розрахунки 152-міліметрових самохідних артилерійських установок «Акація» одного із артдивізіонів окремої механізованої бригади відпрацювали бойові стрільби по умовних цілях», - йдеться в повідомленні.

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    Як зазначається, після маршу по пересіченій місцевості батарея самохідних гаубиць вийшла у визначений район для ураження цілей противника, а після розгортання артилеристи із закритої вогневої позиції забезпечили прикриття просування своїх піхотних підрозділів.

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    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання
    На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання

    Військові відпрацювали вогневі удари з озброєння бойових машин по взводних опорних пунктах, мінометних батареях та піхоті умовного противника. Також під час злагодження в ході практичних занять артилеристи відпрацювали питання вибору та облаштування вогневих позицій, ведення артилерійської розвідки та підготовки вихідних даних для стрільби, повідомляють в прес-службі.

     

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