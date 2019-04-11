На Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання



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Навчання артилерії на Рівненському полігоні Фото: mil.gov.ua

В Україні пройшли навчання артилерійських підрозділів частин оперативного командування «Захід»

На Рівненському загальновійськовому полігоні пройшли навчання артилерії з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«На Рівненському військовому полігоні пройшли навчання артилерійських підрозділів частин оперативного командування «Захід». Розрахунки 152-міліметрових самохідних артилерійських установок «Акація» одного із артдивізіонів окремої механізованої бригади відпрацювали бойові стрільби по умовних цілях», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після маршу по пересіченій місцевості батарея самохідних гаубиць вийшла у визначений район для ураження цілей противника, а після розгортання артилеристи із закритої вогневої позиції забезпечили прикриття просування своїх піхотних підрозділів.

Військові відпрацювали вогневі удари з озброєння бойових машин по взводних опорних пунктах, мінометних батареях та піхоті умовного противника. Також під час злагодження в ході практичних занять артилеристи відпрацювали питання вибору та облаштування вогневих позицій, ведення артилерійської розвідки та підготовки вихідних даних для стрільби, повідомляють в прес-службі.