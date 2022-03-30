Росіяни мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами

Виробляють такі міни лише в Росії

Виробляють такі міни лише в Росії

Міни виробляють у РФ, і вони заборонені Оттавською конвенцією

Російсько-окупаційні війська у Харківській області дистанційно мінували землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 «Медальйон». Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал про вібрацію ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту приблизно півтора метра й вибухає.

Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляють такі міни лише в РФ.

«Дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів», – наголосила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ.

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