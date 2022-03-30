Окупанти за місяць війни викрали 13 мерів

Найбільше під ударами – мери Херсонщини та Харківщини, а також міські голови Запоріжжя та Київщини

Від початку війни рашисти викрали щонайменше 13 голів громад з шести областей України. Цей список може бути неповним, оскільки ситуація постійно змінюється, повідомляє рух «Чесно».

Наголошується, що найбільше під ударами – мери Херсонщини та Харківщини, а також міські голови Запоріжжя та Київщини. Серед них є одна жінка – самовисуванка Ольга Сухенко, міська голова Мотижина на Київщині. Мера Мелітополя Івана Федорова вдалося обміняти, а мерів Скадовська і Славутича відпустили.

Рух Чесно

Окупанти викрадають не лише мерів, а й депутатів місцевих рад та працівників органів місцевого самоврядування. Серед них так само є жінки – депутатка Запорізької облради від Європейської Солідарності Лейла Ібрагімова була викрадена, але, на щастя, повернулася додому. Також окупанти затримали ще одну депутатку від ЄС, Олену Плаксіну. Вона має представницький мандат у Токмацькій раді на Запоріжжі.

«Для того, щоб ворог не отримав інформацію про склад органів місцевого самоврядування ЦВК закрила повністю сайт із результатами місцевих виборів. Аналогічно з початку повномасштабного наступу Росії на Україну рух «Чесно» закрив Політхаб – найбільшу базу даних про українських політиків, де можна було знайти не лише склади рад, а й інформацію про кожного, хто хоч раз балотувався», – йдеться у повідомленні.

При цьому не всі голови й депутати чинять опір ворогу. Так мера міста Південне Олександра Брюханова затримали і звинувачують у держзраді. Так само мера Куп’янська Геннадія Мацеголу обвинувачують у держзраді через здачу міста окупантам.

Депутатка Мелітопольської міськради від «Опоблоку» Галина Данильченко самопроголосилася мером міста. А представник ОПЗЖ в міськраді Енергодару Андрій Шевчик заявив, що створює «раду самоорганізації міста» і сам себе призначив її головою.

Цих та інших політиків рух «Чесно» додає у Реєстр держZрадників, який поповнюватиметься не лише депутатами і мерами, а й правоохоронцями, суддями, медійниками, які підтримують ворога і намагаються знищити суверенітет України. Над цією базою наша організація працює спільно із НАЗК та спецслужбами.

Інформацію про держзрадників можна надсилати за адресою [email protected]. Також можна заповнити електронну форму.

Нагадаємо, мер Приморська обміняв полоненого росіянами батька на себе. Із перших днів окупації Кошалевич публічно заявляв: «Приморськ – це Україна».

Напередодні російські вороги викрали у Херсоні священника ПЦУ.