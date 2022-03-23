Окупанти шоковані достатком українців і в селах, і в містах (відео)
В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні
СБУ перехопило розмову окупантів і виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт».
«Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області: «Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах».
Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення: «…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…».
Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою», − розповіли у Службі безпеки.
Українська спецслужба запевнила, що наше ж майбутнє – у прогресивному цивілізованому світі!
Ми боремося за свою землю, за Україну! І обов’язково переможемо!
Нагадаємо, рівень мародерства російських окупантів виходить на новий рівень.
Як повідомив екс-нардеп Ігор Луценко, на Київщині окупанти крадуть навіть килими. Він виклав у себе на сторінці відповідне відео
«Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту», − написав Луценко.