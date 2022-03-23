  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Окупанти шоковані достатком українців і в селах, і в містах (відео)

    Росіян вже називають, як збройні сили мародерів. Бо грабують краще, ніж воюють - Окупанти шоковані достатком українців і в селах, і в містах (відео)
    Росіян вже називають, як збройні сили мародерів. Бо грабують краще, ніж воюють
    скріншот з відео

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні

    СБУ перехопило розмову окупантів і виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт».

    «Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області: «Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах».

    Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення: «…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…».

    Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою», − розповіли у Службі безпеки.

    Українська спецслужба запевнила, що наше ж майбутнє – у прогресивному цивілізованому світі!

    Ми боремося за свою землю, за Україну! І обов’язково переможемо!

    Нагадаємо, рівень мародерства російських окупантів виходить на новий рівень.

    Як повідомив екс-нардеп Ігор Луценко, на Київщині окупанти крадуть навіть килими. Він виклав у себе на сторінці відповідне відео

    «Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту», − написав Луценко.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти шоковані достатком українців і в селах, і в містах (відео)