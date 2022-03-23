Рашисти заявили про два обміни полоненими. Верещук спростовує

Мер Мелітополя Іван Федоров є єдиним підтвердженим учасником обміну полонених на російсько-українській війні. У МЗС Росії заявили про два обміни

Російська сторона заявила, що під час повномасштабної війни проти України провела уже два обміни полоненими

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова розповіла про обміни полоненими з Україною, які нібито мали місце з початку війни 24 лютого. Про це пише пресслужба російського міністерства.

Захарова розхвалила власне міністерство оборони, яке нібито «щодня організовує гуманітарні коридори та евакуацію мирних жителів із населених пунктів». Крім того, зазначила речниця МЗС Росії, окупанти уже двічі за час повномасштабної війни з Україною проводили обмін «полоненими».

Разом з тим, на офіційному Telegram-каналі кремлівського інформагентства РІА «Новості» заявили про обміни «утримуваними особами».

Протиставляючи Україну «миролюбній» та «гуманістичній» Росії, Захарова вчергове розповіла байку про кволу українську владу, яка начебто не може вплинути на націоналістів, щоб ті «не прикривалися цивільними особами як «живим щитом» та не блокували їхній вихід до Росії».

Українська влада спростувала факт проведення обмінів полоненими/утримуваними особами з Росією. Очільниця Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила журналістам: «Станом на даний момент жодних обмінів ми не проводили, те, що подає РФ, не відповідає дійсності».

Нагадаємо, єдиний підтверджений випадок обміну на російсько-українській війні був зафіксований на південному фронті.

11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

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