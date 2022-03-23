На Харківщині ЗСУ знищили 400 окупантів і десятки одиниць техніки

Російські війська продовжують спроби прориву у Харків, але наші бійці відбивають ворожі атаки

Рашисти не полишають спроб просунутись до Харкова, але зазнають втрат

Чергової поразки російська армія зазнала у районі Ізюма, де вона намагається зосередити свої сили. Збройні Сили України не тільки не допустили просування ворога, а ще й розгромили його позиції. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни вже неодноразово отримували ганебні поразки поблизу Ізюма. І цієї доброї традиції вони дотримуються й надалі.

«Під час останніх атак ворог втратив близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки», – відзвітував Синєгубов.

Тим часом ЗСУ тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

Оскільки окупанти вже зрозуміли, що прорватися у Харків їм не до снаги, вони активно обстрілюють місто здалеку. За словами голови ОВА, за минулу добу, 22 березня, російські війська завдали 32 удари по місту.

Також захисники Харкова відзначили підвищену активність противника у застосуванні реактивних систем залпового вогню (280 разів) та танкових ударів (дев’ять разів).

Нагадаємо, на Харківщині тривають обстріли, окупанти намагаються штурмувати.

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