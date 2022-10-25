Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські воїни з Бахмута звернулися до українців (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Українські воїни з Бахмута звернулися до українців (відео) 
ЗСУ на Донеччині роблять усе можливе і неможливе, щоб знищити противника 
скріншот із відео

На Бахмутському напрямку йдуть тяжкі бої, але наші воїни тримаються 

Станом на 25 жовтня у місті Бахмут та загалом на Бахмутському напрямку ситуація практично без змін, однак є невеличкі оперативні зрушення на користь ЗСУ. Про цн розповіли бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».  

«Ідуть важкі бої, Бахмут тримається», – кажуть воїни.

Тут зібрані такі підрозділи, що будуть відстоювати місто і Україну до кінця, пообіцяли бійці. 

Днями радник Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що під Бахмутом на нашому боці воюють боги, а не люди: «Найважчі бої, окопна війна Першої світової відпочиває».

Арестович зазначив, що незважаючи на перевагу ворога у артилерії та живій силі, українські захисники не тільки відбили атаку рашістів, але і відкинули їх назад та пройшли вперед.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Водночас на цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії. 

До слова, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Читайте також:

Теги: Бахмут відео місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зона Соледар-Бахмут потребує постійної уваги ЗСУ
Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку
Вчора, 19:28
Боги, а не люди: Арестович розповів, як ЗСУ прориваються вперед під Бахмутом
Боги, а не люди: Арестович розповів, як ЗСУ прориваються вперед під Бахмутом
Вчора, 12:54
Під вогонь ворога потрапила лікарня у Бахмуті
Окупанти завдали удару по лікарні у Бахмуті
23 жовтня, 14:30

Події в Україні

Українські воїни з Бахмута звернулися до українців (відео) 
Українські воїни з Бахмута звернулися до українців (відео) 
ЄС починає розробляти план Маршалла для відбудови України: що відомо
ЄС починає розробляти план Маршалла для відбудови України: що відомо
Вибух у Мелітополі: окупанти повідомляють про п'ятьох постраждалих
Вибух у Мелітополі: окупанти повідомляють про п'ятьох постраждалих
Рашисти обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі та поранені
Рашисти обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі та поранені
McDonald’s запрацює ще у двох містах України
McDonald’s запрацює ще у двох містах України
«Вагнерівці» набирають на війну в Україну ув'язнених, хворих на ВІЛ та гепатит – розвідка
«Вагнерівці» набирають на війну в Україну ув'язнених, хворих на ВІЛ та гепатит – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
445K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
31K
Не Тихановська. Депутатка пояснила, кого Україна вважає реальною білоруською опозицією
27K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
26K
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
24K
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
20K
Співпраця Богуслаєва із РФ. Колектив «Мотор Січі» виступив із заявою

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту