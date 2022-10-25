Українські воїни з Бахмута звернулися до українців (відео) 

ЗСУ на Донеччині роблять усе можливе і неможливе, щоб знищити противника

На Бахмутському напрямку йдуть тяжкі бої, але наші воїни тримаються

Станом на 25 жовтня у місті Бахмут та загалом на Бахмутському напрямку ситуація практично без змін, однак є невеличкі оперативні зрушення на користь ЗСУ. Про цн розповіли бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

«Ідуть важкі бої, Бахмут тримається», – кажуть воїни.

Тут зібрані такі підрозділи, що будуть відстоювати місто і Україну до кінця, пообіцяли бійці.

Днями радник Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що під Бахмутом на нашому боці воюють боги, а не люди: «Найважчі бої, окопна війна Першої світової відпочиває».

Арестович зазначив, що незважаючи на перевагу ворога у артилерії та живій силі, українські захисники не тільки відбили атаку рашістів, але і відкинули їх назад та пройшли вперед.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Водночас на цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії.

До слова, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.