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Окупанти завдали удару по лікарні у Бахмуті

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти завдали удару по лікарні у Бахмуті
Під вогонь ворога потрапила лікарня у Бахмуті
фото: Павло Кириленко

У лікарні внаслідок обстрілу вибито вікна, пошкоджено дах та стіни

Російські окупанти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Посадовець повідомив, що внаслідок обстрілу будівля лікарні зазнала суттєвих пошкоджень.

«Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна», – йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали удару по лікарні у Бахмуті фото 1

Нагадаємо, раніше міський голова Бахмута Олексій Рева розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті. За його словами, ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків. 

Вчора, 22 жовтня, Бахмут також зазнав ворожих обстрілів. Окупанти відкривали вогонь по місту чотири рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

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Теги: Бахмут війна

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