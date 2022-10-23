Окупанти завдали удару по лікарні у Бахмуті

У лікарні внаслідок обстрілу вибито вікна, пошкоджено дах та стіни

Російські окупанти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Посадовець повідомив, що внаслідок обстрілу будівля лікарні зазнала суттєвих пошкоджень.

«Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Бахмута Олексій Рева розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті. За його словами, ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків.

Вчора, 22 жовтня, Бахмут також зазнав ворожих обстрілів. Окупанти відкривали вогонь по місту чотири рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.