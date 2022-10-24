Боги, а не люди: Арестович розповів, як ЗСУ прориваються вперед під Бахмутом

Арестович про бої під Бахмутом: «Окопна війна Першої світової відпочиває»

Під Бахмутом на нашому боці воюють боги, а не люди. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

«Найважчі бої, окопна війна Першої світової відпочиває», – йдеться в повідомленні.

Арестович зазначив, що незважаючи на перевагу ворона у артилерії та живій силі, українські захисники не тільки відбили атаку рашістів, але і відкинули їх назад та пройшли вперед.

Раніше мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті. Вщент розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття.ґ

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 24 жовтня читайте тут.