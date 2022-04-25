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    Події в Україні

    Сьогодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники

    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора - Сьогодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники
    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора
    фото з відкритих джерел

    На Донецькому та Луганському напрямках відбито шість атак ворога за добу

    На Донецькому та Луганському напрямках протягом доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили шість атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Об'єднаних сил.

    Зокрема, українські захисники знищили:

    • 4 танки
    • 5 артилерійських систем,
    • 13 одиниць броньованої техніки,
    • 15 одиниць автомобільної техніки,
    • два паливозаправники,
    • одну зенітну установку.

    «Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині.

    Також ЗСУ знешкодили російський винищувач: яскраве відео.

    Напередодні за добу на Донбасі військові відбили 12 атак окупантів.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники