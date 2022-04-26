«Київстар» не працює: оператор повідомив про збій

Користувачі не можуть здійснювати дзвінки

Увечері 26 квітня стало відомо, що в мобільного оператора зв’язку «Київстар» стався збій.

Проблеми зі зв'язком виникли в абонентів мережі у деяких містах України. Зокрема, користувачі повідомляли, що не можуть здійснити дзвінки: під час спроби зателефонувати на номер відображається повідомлення «Не зареєстровано в мережі».

У компанії кажуть, що про проблему знають і працюють над її вирішенням.

«Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні «Київстару».

Нагадаємо, раніше окупанти захопили вишки «Київстару» на Херсонщині. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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