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    «Київстар» не працює: оператор повідомив про збій

    Абоненти &laquo;Київстару&raquo; тимчасово без зв&rsquo;язку - «Київстар» не працює: оператор повідомив про збій
    Абоненти «Київстару» тимчасово без зв’язку
    фото: prostomob.com

    Користувачі не можуть здійснювати дзвінки

    Увечері 26 квітня стало відомо, що в мобільного оператора зв’язку «Київстар» стався збій.

    Проблеми зі зв'язком виникли в абонентів мережі у деяких містах України. Зокрема, користувачі повідомляли, що не можуть здійснити дзвінки: під час спроби зателефонувати на номер відображається повідомлення «Не зареєстровано в мережі».

    У компанії кажуть, що про проблему знають і працюють над її вирішенням.

    «Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні «Київстару».

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    Нагадаємо, раніше окупанти захопили вишки «Київстару» на Херсонщині. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Київстар #stoprussia
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    «Київстар» не працює: оператор повідомив про збій