«Київстар» не працює: оператор повідомив про збій
Користувачі не можуть здійснювати дзвінки
Увечері 26 квітня стало відомо, що в мобільного оператора зв’язку «Київстар» стався збій.
Проблеми зі зв'язком виникли в абонентів мережі у деяких містах України. Зокрема, користувачі повідомляли, що не можуть здійснити дзвінки: під час спроби зателефонувати на номер відображається повідомлення «Не зареєстровано в мережі».
У компанії кажуть, що про проблему знають і працюють над її вирішенням.
«Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні «Київстару».
Нагадаємо, раніше окупанти захопили вишки «Київстару» на Херсонщині. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.