Британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія

У плани російського ворога входить оточення добре укріплених українських позицій

У плани російського ворога входить оточення добре укріплених українських позицій

Розвідка Британії назвала плани російських окупантів

Російські війська, ймовірно, намагаються оточити укріплені українські позиції на сході України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Повідомляють, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

(2/4) Russian forces are likely attempting to encircle heavily fortified Ukrainian positions in the east of Ukraine. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 26, 2022

Українські війська зміцнюють оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу Росії з півдня.

(4/4) Ukrainian forces have been preparing defences in Zaporizhzhia in preparation for a potential Russian attack from the south. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 26, 2022

Нагадаємо, що рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю.

Додамо, що військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців». У бою наші захисники ліквідували близько 20 найманців ПВК «Ліга».

Також наші захисники знищили ворожий склад на Херсонщині: десятки «200-х» рашистів.