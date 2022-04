Британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія

Російські війська, ймовірно, намагаються оточити укріплені українські позиції на сході України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Повідомляють, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

(2/4) Russian forces are likely attempting to encircle heavily fortified Ukrainian positions in the east of Ukraine.

Українські війська зміцнюють оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу Росії з півдня.

(4/4) Ukrainian forces have been preparing defences in Zaporizhzhia in preparation for a potential Russian attack from the south.