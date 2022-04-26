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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія

    У плани російського ворога входить оточення добре укріплених українських позицій - Британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія
    У плани російського ворога входить оточення добре укріплених українських позицій
    фото з відкритих джерел

    Розвідка Британії назвала плани російських окупантів

    Російські війська, ймовірно, намагаються оточити укріплені українські позиції на сході України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

    Повідомляють, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

    Українські війська зміцнюють оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу Росії з півдня.

    Нагадаємо, що рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю.

    Додамо, що військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців». У бою наші захисники ліквідували близько 20 найманців ПВК «Ліга».

    Також наші захисники знищили ворожий склад на Херсонщині: десятки «200-х» рашистів.

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    Теги: розвідка росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія