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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки

    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора - Доба на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки
    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора
    фото: mind.ua

    Понад 60 одиниць військових машин окупантів сьогодні спалили наші захисники

    Протягом доби 26 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога. Про це повідомила пресслужба ООС.

    Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

    Зокрема українські захисники знищили:

    • 9 танків,
    • 11 артилерійських систем,
    • 4 одиниці спеціальної техніки,
    • 14 одиниць броньованої,
    • 3 бойові броньовані машини,
    • 3 одиниці спеціальної інженерної техніки,
    • 16 одиниць автомобільної,
    • 4 паливозаправники,
    • зенітну установку.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, напередодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна машини Україна окупація #stoprussia
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    Доба на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки