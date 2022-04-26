РФ відключає від газу ще й Болгарію

Таке саме повідомлення отримала раніше Польща

Завтра постачання енергоносія буде припинено

Російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

«Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів», – йдеться у заяві.

Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією, не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, резюмували в міністерстві.

Нагадаємо, польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Про це йдеться в заяві компанії.

Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти прийому-здачі «Дроздовичі», «Високе», «Тетерівка» та «Кондратки». Це всі точки входу російського газу до Польщі.

Раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

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