Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові

Головне для Україні в цій ситуації – розуміння, що Росія додала собі ще один операційний напрямок

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що розташовані у невизнаному Придністров’ї російські війська не здатні захопити Кишинів, проте у Молдови все ж можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 26 квітня.

«Сьогодні вони (російські війська – ред.) нам влупили по мосту, який на Дністровському лимані, явно з бажанням присікти наші можливості перекидати туди війська. А значить, що ми повинні припустити? Що можуть приповзти і спробувати якусь десантну операцію там організувати страшну з прямим забігом у Придністров’я», – розповів Арестович.

Він додав, що головне для Україні в цій ситуації – розуміння, що Росія додала собі ще один операційний напрямок.

Водночас Арестович упевнений, що розташовані у невизнаному Придністров’ї російські війська не здатні захопити Кишинів. Щоправда, Молдові слід бути пильною.

«Та ні, ну куди захоплювати Кишинів? Ну, п’ять-сім тисяч там є. У Молдови можуть бути дуже великі неприємності. І найкраще, що може зробити в цьому сенсі Молдова, як мені здається, це звернутися по допомогу до України та Румунії. Румуни – близький до них народ і захочуть заступитися… А Румунія – країна НАТО, країна ЄС. Тут може бути зовсім весело», – пояснив Арестович.

«Треба розуміти, що й для нас, що Молдова – найближчий сусід, доля якого нам далеко небайдужа. Ми завжди з молдовським народом стояли, стоїмо і будемо стояти. Тому вони можуть до нас звертатися по допомогу», – додав радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Також російські спецслужби на території невизнаного Придністров'я влаштували чергову провокацію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

Нагадаємо, 25 квітня у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

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