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    Події в Україні

    Українські захисники збили над Донбасом три ворожих літаки

    Українські бійці Об&rsquo;єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі&nbsp; - Українські захисники збили над Донбасом три ворожих літаки
    Українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі 
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника

    Українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.

    Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.

    Підрозділи протиповітряної оборони в Донбасу збили три ворожих літаки та три безпілотних літальних апарати противника типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих російських військових у війні проти України перевищила вже 16 тисяч, тож потрібно провести термінові, змістовні та чесні переговори.

    Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часом скидав бомби на Маріуполь.

    Крім того, російські окупанти зазнали значних втрат під Ізюмом. Зокрема українські військові збили два ворожі літаки, про що в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

    Синєгубов також повідомив, що 24 березня в російській армії стався курйоз: їхні ж гелікоптери обстріляли їхні ж позиції, знищили досить велику кількість живої сили супротивника та військової техніки.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна літак військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Українські захисники збили над Донбасом три ворожих літаки