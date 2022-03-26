Українські захисники збили над Донбасом три ворожих літаки

ЗСУ знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника

Українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в Донбасу збили три ворожих літаки та три безпілотних літальних апарати противника типу «Орлан-10».

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих російських військових у війні проти України перевищила вже 16 тисяч, тож потрібно провести термінові, змістовні та чесні переговори.

Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часом скидав бомби на Маріуполь.

Крім того, російські окупанти зазнали значних втрат під Ізюмом. Зокрема українські військові збили два ворожі літаки, про що в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Синєгубов також повідомив, що 24 березня в російській армії стався курйоз: їхні ж гелікоптери обстріляли їхні ж позиції, знищили досить велику кількість живої сили супротивника та військової техніки.