У шести областях України пенсії за квітень виплатять авансом
Уряд виплатить наперед пенсій на загальну суму 8,8 млрд гривень
Для забезпечення своєчасної виплати грошей на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень. Про це у своєму зверненні 25 березня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Упродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень. Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях», – сказав очільник Уряду.
За словами Шмигаля, кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом гроші на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську.
Раніше повідомлялося, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Також у Міністерстві соціальної політики пояснили, як саме виплачуватимуть пенсії в умовах війни.
Нагадаємо, днями Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.