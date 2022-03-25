У шести областях України пенсії за квітень виплатять авансом

Упродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях

Уряд виплатить наперед пенсій на загальну суму 8,8 млрд гривень

Для забезпечення своєчасної виплати грошей на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень. Про це у своєму зверненні 25 березня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Упродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень. Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях», – сказав очільник Уряду.

За словами Шмигаля, кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом гроші на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську.

Раніше повідомлялося, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Також у Міністерстві соціальної політики пояснили, як саме виплачуватимуть пенсії в умовах війни.

Нагадаємо, днями Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.