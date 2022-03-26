В окупованому Маріуполі дівчинка під звуки вибухів зліпила сніговика (фото)

Тая уперше за декілька днів вийшла з підвалу і дуже раділа, що може погратися

В окупованому російськими терористами Маріуполі дівчинка на ім’я Таїсія під звуки вибухів зліпила сніговика. Дитина раділа, що у перше за декілька днів змогла вибратися на свіже повітря з підвалу. Історію дитини опублікувала Маріупольська міська рада. Її розповіла мама дівчинки.





«8 березня ми пішли шукати зв’язок до 1000 дрібниць. І поки мама шукала місце для дзвінка, Тая ліпила сніговика. Було шумно, чули вибухи, але Тая дуже любить сніг. Уперше за декілька днів вийшла з підвалу і дуже раділа, що може пограти як в мирний час!», – ідеться у розповіді.

У міській раді також повідомили, що Тая та її мама змогли вийти з Маріуполя і зараз в безпеці.

Нагадаємо, у Маріуполі Дитячий реабілітаційний цент перетворився на руїни.

Напередодні генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя. Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста. У місті куманітарна катастрофа.

Внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

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