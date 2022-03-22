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    Події в Україні

    Українські війська збили ворожий літак у Маріуполі

    ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога - Українські війська збили ворожий літак у Маріуполі
    ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ збили російський літак, що бомбардував місто

    У вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часом скидав бомби на Маріуполь. Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.

    «Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.

    Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!», – говориться у повідомлені.

    Також у Маріуполі знищили ще чотири танки та техніку окупанта.

    Нагадаємо, у мережі з’явився лист, який мали передати чоловікові, на ім'я Дмитро в якому йдеться про місце поховання матері.

    Раніше, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

    Також рашисти розстріляли авто з цивільними на Запоріжжі. Окупанти поранили шістьох людей.

    У МЗС кажуть, що росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Українські війська збили ворожий літак у Маріуполі