Прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну

Польща пропонує Європі бути рішучішою у допомозі Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про план із 10 дій, які має виконати Європа для порятунку України. План опублікований у виданні Politico, це спільне звернення Польщі, Чехії та Словенії.

Запропонований план включає в себе наступні 10 пунктів:

відключення від системи SWIFT всіх російських банків;

політика надання притулку російським солдатам, які відмовилися служити в російській армії;

повна зупинка російської пропаганди у Європі;

блокування російських кораблів у європейських портах;

закриття автомобільного переміщення з та до Росії;

введення санкцій щодо бізнес-оточення російських олігархів;

зупинення видачі європейських віз для всіх росіян;

запровадження санкцій проти всіх членів "Єдиної Росії";

заборона на експорт до Росії будь-яких технологій, які можуть бути використані у військових цілях;

виключення Росії із усіх міжнародних організацій.

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський вважає, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію. Про це Качиньський заявив за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським,