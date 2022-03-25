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    Прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європі план для ефективної допомоги Україні - Прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну
    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європі план для ефективної допомоги Україні
    Фото: Українська служба Польського радіо

    Польща пропонує Європі бути рішучішою у допомозі Україні

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про план із 10 дій, які має виконати Європа для порятунку України. План опублікований у виданні Politico, це спільне звернення Польщі, Чехії та Словенії.

    Запропонований план включає в себе наступні 10 пунктів:

    • відключення від системи SWIFT всіх російських банків;
    • політика надання притулку російським солдатам, які відмовилися служити в російській армії;
    • повна зупинка російської пропаганди у Європі;
    • блокування російських кораблів у європейських портах;
    • закриття автомобільного переміщення з та до Росії;
    • введення санкцій щодо бізнес-оточення російських олігархів;
    • зупинення видачі європейських віз для всіх росіян;
    • запровадження санкцій проти всіх членів "Єдиної Росії";
    • заборона на експорт до Росії будь-яких технологій, які можуть бути використані у військових цілях;
    • виключення Росії із усіх міжнародних організацій.

    Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський вважає, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію. Про це Качиньський заявив за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським,

    Теги: росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    Прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну