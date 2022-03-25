Прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європі план для ефективної допомоги Україні
Фото: Українська служба Польського радіо
Польща пропонує Європі бути рішучішою у допомозі Україні
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про план із 10 дій, які має виконати Європа для порятунку України. План опублікований у виданні Politico, це спільне звернення Польщі, Чехії та Словенії.
Запропонований план включає в себе наступні 10 пунктів:
- відключення від системи SWIFT всіх російських банків;
- політика надання притулку російським солдатам, які відмовилися служити в російській армії;
- повна зупинка російської пропаганди у Європі;
- блокування російських кораблів у європейських портах;
- закриття автомобільного переміщення з та до Росії;
- введення санкцій щодо бізнес-оточення російських олігархів;
- зупинення видачі європейських віз для всіх росіян;
- запровадження санкцій проти всіх членів "Єдиної Росії";
- заборона на експорт до Росії будь-яких технологій, які можуть бути використані у військових цілях;
- виключення Росії із усіх міжнародних організацій.
Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський вважає, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію. Про це Качиньський заявив за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським,