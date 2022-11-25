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Український москітний флот. Експерт розповів важливі новини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український москітний флот. Експерт розповів важливі новини
Москітний флот буде створено не лише з дронів, адже Україна не відмовляється від екіпажного флоту
фото з відкритих джерел

Морські дрони і катери стануть потужною силою у боротьбі з російським флотом

Морські дрони стануть одним із елементів москітного флоту, який розвиватиме Україна. Ідеться про використання великої кількості малих та дешевих суден, які б знищували флот ворога завдяки кількості, перевазі у зброї, маневреності та скритності. Про це «Главкому» розповів директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

«Москітний флот буде створено не лише з дронів, адже ми не відмовляємось від екіпажного флоту. Зараз ми отримали 18 катерів від американців, чекаємо ще на 40, тобто разом буде 58: річкових, десантних, патрульно-протидиверсійних. Дрони – одноразові, і цей флот камікадзе буде одним з компонентів для виконання певних задач», – пояснив Тарас Чмут.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

Також Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.

Читайте також: «Москва» згоріла і втонула, «Москва» пішла на корм акулам…» Як Україна створює флот дронів
Теги: гроші президент українці Херсон Москва Україна Литва

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