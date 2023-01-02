Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Український воїн дивом врятувався від російської кулі: шокуюче відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український воїн дивом врятувався від російської кулі: шокуюче відео
фото скріншот відео

Захисник у стані шоку продемонстрував, який слід залишила куля на його скальпі

Ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, його не вбила. Про справжнє диво повідомив український журналіст Роман Бочкала. Він зазначив, що куля наскрізь пробила каску та зачепила скальп воїна, утім він залишився живим.

На кадрах, опублікованих журналістом, видно, що куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Захисник у стані шоку продемонстрував, який слід залишила куля на його скальпі.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Теги: ЗСУ війна обстріл журналіст роман Щастя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідовано близько 600 окупантів
«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)
Вчора, 22:43
Сили оборони за добу завдали 18 ударів по районах зосередження загарбників
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
У ніч на 2 січня окупанти знову атакували Україну іранськими дронами
Скільки дронів знищено вночі на півдні: дані ЗСУ
Сьогодні, 07:47

Події в Україні

В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
На Луганщині тривають запеклі бої за ключову трасу області – британська розвідка
На Луганщині тривають запеклі бої за ключову трасу області – британська розвідка
Окупанти атакували Дніпропетровщину, сталася пожежа на підприємстві
Окупанти атакували Дніпропетровщину, сталася пожежа на підприємстві
Захисники знищили усі дрони, якими ворог атакував Україну вночі: деталі
Захисники знищили усі дрони, якими ворог атакував Україну вночі: деталі
Погода в Україні: у двох областях оголошено третій рівень небезпеки
Погода в Україні: у двох областях оголошено третій рівень небезпеки
Український воїн дивом врятувався від російської кулі: шокуюче відео
Український воїн дивом врятувався від російської кулі: шокуюче відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
32K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
25K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
21K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
11K
Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)
11K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту