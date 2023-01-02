Український воїн дивом врятувався від російської кулі: шокуюче відео

Захисник у стані шоку продемонстрував, який слід залишила куля на його скальпі

Ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, його не вбила. Про справжнє диво повідомив український журналіст Роман Бочкала. Він зазначив, що куля наскрізь пробила каску та зачепила скальп воїна, утім він залишився живим.

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На кадрах, опублікованих журналістом, видно, що куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Захисник у стані шоку продемонстрував, який слід залишила куля на його скальпі.

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Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.