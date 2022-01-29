Український військовий пес вирвався з полону бойовиків (фото)

Собака відгриз собі лапу і прийшов на трьох

Собака на прізвисько Вася, який кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти, зумів вирватися із пастки бойовиків. Про долю пса-воїна породи кане-корсо на своїй сторінці у Facebook розповіла військова Олена Білозерська.

За її словами, Вася місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Проте одного дня пес зник.

«Побратими шукали. Підняли дрон, і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку – просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його не було жодної можливості, бо туди не пролізеш непомітно. Розвідники оплакали Ваську, а через добу чи дві він прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні», – ідеться у дописі.

Білозерська також розповіла, що зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря.

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