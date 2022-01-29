Український військовий пес вирвався з полону бойовиків (фото)
Собака відгриз собі лапу і прийшов на трьох
Собака на прізвисько Вася, який кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти, зумів вирватися із пастки бойовиків. Про долю пса-воїна породи кане-корсо на своїй сторінці у Facebook розповіла військова Олена Білозерська.
За її словами, Вася місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Проте одного дня пес зник.
«Побратими шукали. Підняли дрон, і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку – просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його не було жодної можливості, бо туди не пролізеш непомітно. Розвідники оплакали Ваську, а через добу чи дві він прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні», – ідеться у дописі.
Білозерська також розповіла, що зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря.
Раніше відео з службовим песиком українських прикордонників на прізвисько Вайріс стало вірусним у TikTok і набрало понад 1,5 млн переглядів.
«Це Вайріс, вона служить у Херсонському прикордонному загоні. Їй три з половиною роки. Вона бельгійська малінуа. Як ми створили Тік-ток акаунт? Це було натхнення, коли наших хлопців показали на параді Дня Незалежності України, і ми вирішили також зняти своє відео. Я не думав, що воно настільки популярним стане. В перший день я подумав, може, 100-300 переглядів буде. Потім ввечері я зайшов, дивлюся уже пів мільйона переглядів. Я був дуже здивований, І потім через три дні було уже півтора мільйона», – каже Степанець, інформує «Суспільне».