Родина єдиної цивільної жертви дніпровського стрільця може залишитися без компенсації

Віра Лебединець не перебувала в підпорядкуванні Нацгвардії, тому питання про матеріальну допомогу її родичам вирішуватиметься окремо

Сім'ї 35-річної Віри Лебединець, яка стала жертвою стрільця-строковика на «Південмаші» у Дніпрі, ніхто не зателефонував після трагедії. Водночас із виплатами матеріальної допомоги також можуть виникнути проблеми. Проте міська влада пообіцяла не залишити рідних Віри наодинці з бідою. Про це сестра загиблої розповіла місцевому виданню «Dnepr.info». За словами жінки, жодних дзвінків ні від підприємства, ні з інших відомств родичі Лебединець не отримали ні 27, ні 28 січня.

Тим часом, сім'ям загиблих у стрільбі нацгвардійців виплатять по 1,8 млн гривень. Їм також компенсують витрати на поховання. Матеріальна допомога передбачена і для поранених Артемієм Рябчуком товаришів по службі – вона вже надійшла на рахунок військової частини.

Водночас питання виплат сім'ї Віри Лебединець, яка, як і військові, загинула під час виконання службових обов'язків, «вирішуватиметься окремо». Це пов'язано з тим, що жінка була контролером контрольно-пропускного пункту і працівницею відомчої воєнізованої охорони.

«Віра Лебединець не перебувала в підпорядкуванні Нацгвардії, тому питання про матеріальну допомогу її родичам вирішуватиметься окремо, у цьому ще треба розбиратися», – сказав речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Зважаючи на те, що завод «Південмаш», де працювала загибла, перебуває у підпорядкуванні Дніпропетровської обласної ради, журналісти звернулися туди із запитом щодо допомоги її рідним. Відповіді поки що не надійшла.

При цьому мер Дніпра Борис Філатов у Facebook зазначив, що подвиг Віри мав велике значення, а місто допоможе її родині.

Через те, що жінка не випустила стрільця в місто, йому довелося витрачати час, щоб перебратися через високу огорожу, написав міський голова. Це дозволило мобілізувати правоохоронців для перехоплення зловмисника.

«На відміну від інших загиблих, Віра була цивільною особою. І саме вона стала на захист на останній лінії оборони рідного Дніпра... Віро, спіть спокійно. Вічна пам’ять. Ваша родина може розраховувати на будь-яку допомогу рідного міста», – підкреслив Філатов.

Нагадаємо, посада контролера режимного об'єкта, яким є «Південмаш», не передбачає володіння зброєю. Молода жінка виявилася зовсім беззахисною перед злочинцем із автоматом у руках.

Незважаючи на це, Віра Лебединець відмовилася випускати стрільця до міста з території заводу. Рябчук убив її пострілом у голову. У жінки залишилася 11-річна донька, а також літня мати.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощаються з загиблими військовими.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі..

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

Читайте також: