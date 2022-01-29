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    Дочка боксера Вірчиса емоційно попрощалася із батьком (фото)

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    Володимир Вірчис із дочкою Аміною - Дочка боксера Вірчиса емоційно попрощалася із батьком (фото)
    Володимир Вірчис із дочкою Аміною
    фото: Володимир Вірчис/Facebook

    Аміна опублікувала зворушливий пост після смерті батька

    Донька українського боксера Володимира Вірчиса Аміна опублікувала емоційний пост після смерті батька, якого знайшли мертвим 28 січня. Зворушливе повідомлення з’явилося на сторінці спортсмена у Facebook.

    «…У моїй сім'ї сталася велика катастрофа. Не стало мого Тата (я сміливо пишу «Тато» з великої літери), Вірчиса Володимира Володимировича. Я не хочу зараз вдаватися в подробиці. Сьогодні я просто скажу, що неймовірно горда бути дочкою найдобрішої, самої люблячої Людини в цьому світі», – написала Аміна.

    Вона також розповіла, що завжди пам’ятатиме батька щасливим, а також згадуватиме його слова: «Крім моєї Аміни та Амосова нікого розумнішого у своєму житті я не знаю».

    «Дякую тобі, Татусю, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю», – ідеться у дописі дівчини.

    Колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис помер у 48 років. Як з’ясувалося, спортсмен наклав на себе руки. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

    Раніше стало відомо, що Вірчис звертався по допомогу до друзів.

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    Теги: катастрофа Facebook Тайсон Володимир Вірчис
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    Дочка боксера Вірчиса емоційно попрощалася із батьком (фото)