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    В Іспанії коти та собаки стали членами сім'ї

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    Тепер у домашніх улюбленців буде ідентифікаційний документ - В Іспанії коти та собаки стали членами сім'ї
    Тепер у домашніх улюбленців буде ідентифікаційний документ
    фото з відкритих джерел

    Тварин офіційно законними частинами родини

    Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. У домашніх тварин буде справжня ідентифікаційна картка, яка буде внесена до національної бази даних. А ще їх віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів. Про це повідомляє El Pais.

    Документ радо привітали власники домашніх тварин. Адже тепер під час розлучень суд так само як і з дітьми вирішуватиме, кому краще піклуватися про улюбленця.

    Котик чи песик дістанеться тому, у кого краща фінансова спроможність.

    А ще від тварин буде складніше відмовитися й викинути на вулицю.

    Нагадаємо, на Харківщині 15-річна школярка отримає покарання за знущання з кота.

    Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.

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    Теги: суд Іспанія тварини
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    В Іспанії коти та собаки стали членами сім'ї