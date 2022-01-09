В Іспанії коти та собаки стали членами сім'ї

Тепер у домашніх улюбленців буде ідентифікаційний документ

Тварин офіційно законними частинами родини

Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. У домашніх тварин буде справжня ідентифікаційна картка, яка буде внесена до національної бази даних. А ще їх віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів. Про це повідомляє El Pais.

Документ радо привітали власники домашніх тварин. Адже тепер під час розлучень суд так само як і з дітьми вирішуватиме, кому краще піклуватися про улюбленця.

Котик чи песик дістанеться тому, у кого краща фінансова спроможність.

А ще від тварин буде складніше відмовитися й викинути на вулицю.

Нагадаємо, на Харківщині 15-річна школярка отримає покарання за знущання з кота.

Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.

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