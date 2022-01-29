Хроніка пандемії у Києві: хворіють навіть немовлята

У Києві на коронавірус хворіють діти віком від 3 місяців до 17 років

До лікарень столиці госпіталізували 83 хворих на коронавірус та 110 осіб з підозрою на Covid-19

У Києві виявили за минулу добу 2418 хворих на коронавірус. 7 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

«2418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8481 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 363 546», – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1265 жінок віком від 18 до 98 років та 735 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 197 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 221 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 3 жінки від 70 до 89 років і 4 чоловіки від 62 до 81 року.

До лікарень столиці госпіталізували 83 хворих на коронавірус та 110 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2029 людей. Загалом коронавірус подолали 335 319 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 424, у Дарницькому – 371 та в Шевченківському районі – 268 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за добу 27 січня у Києві коронавірус підтверджено у 2384 осіб, що на 372 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян.

Незважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, столичні школи та садочки не зачиняються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку.

Як повідомлялося, із понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України перейшли на дистанційне навчання.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.