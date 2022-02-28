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    Влада попередила киян: бої тривають майже в кожному районі

    На вулицях Києва з'явились протитанкові їжаки - Влада попередила киян: бої тривають майже в кожному районі
    На вулицях Києва з'явились протитанкові їжаки
    фото з відкритих джерел

    У Києві закінчилася посилена комендантська година

    У Києві о 8:00 завершується комендантська година, що тривала з 17:00 суботи, 26 лютого.

    З 8:00 у столиці запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Столична влада закликає киян не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

    «Загалом ця ніч пройшла спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва. У столиці продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки», – йдеться в повідомленні.

    Влада закликає киян об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства.

    «Зазначимо, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, – із 22:00 до 7:00», – додала КМДА.

    Раніше повідомлялося, що з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

    У Києві ведеться боротьба з російськими ДРГ зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

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    Теги: окупанти Київ війна КМДА комендантська година #stoprussia
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    Влада попередила киян: бої тривають майже в кожному районі