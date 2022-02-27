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    Які країни закрили свій повітряний простір для Росії

    Які країни закрили свій повітряний простір для Росії

    Країни Європи ухвалили рішення закрити свій повітряний простір для російських літаків

    Європейські країни солідаризувалися з позицією України і закривають повітряний простір для російських літаків.

    Перелік країн:

    • Польща,
    • Чехія,
    • Великобританія,
    • Австрія,
    • Данія,
    • Ірландія,
    • Німеччина,
    • Швеція,
    • Бельгія,
    • Нідерланди,
    • Італія,
    • Франція,
    • Литва,
    • Латвія,
    • Естонія.
    Європа закриває повітряний простір для Росії. Фото: Telegram Андрія Цаплієнка
    Європа закриває повітряний простір для Росії. Фото: Telegram Андрія Цаплієнка

    Росія у відповідь запровадила обмеження на польоти авіакомпаній Болгарії, Польщі, Чехії та Румунії. Винятки – це наявність для польотів спеціального дозволи МЗС Росії, або Росавіації. Пізніше Росавіація повідомила про закриття неба для Словенії та країн Балтії. Літакам із Великобританії Росавіація заборонила входити в повітряний простір Росії.

    Нагадаємо, Євросоюз оприлюднив деталі нових санкцій, погоджених блоком у зв’язку з початком Росією масштабної агресії проти України.

    Теги: ЄС війна авіаперевезення Україна
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    Які країни закрили свій повітряний простір для Росії