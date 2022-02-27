Які країни закрили свій повітряний простір для Росії

Країни Європи ухвалили рішення закрити свій повітряний простір для російських літаків

Європейські країни солідаризувалися з позицією України і закривають повітряний простір для російських літаків.

Перелік країн:

Польща,

Чехія,

Великобританія,

Австрія,

Данія,

Ірландія,

Німеччина,

Швеція,

Бельгія,

Нідерланди,

Італія,

Франція,

Литва,

Латвія,

Естонія.

Європа закриває повітряний простір для Росії. Фото: Telegram Андрія Цаплієнка

Росія у відповідь запровадила обмеження на польоти авіакомпаній Болгарії, Польщі, Чехії та Румунії. Винятки – це наявність для польотів спеціального дозволи МЗС Росії, або Росавіації. Пізніше Росавіація повідомила про закриття неба для Словенії та країн Балтії. Літакам із Великобританії Росавіація заборонила входити в повітряний простір Росії.

Нагадаємо, Євросоюз оприлюднив деталі нових санкцій, погоджених блоком у зв’язку з початком Росією масштабної агресії проти України.