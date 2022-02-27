Які країни закрили свій повітряний простір для Росії
Країни Європи ухвалили рішення закрити свій повітряний простір для російських літаків
Європейські країни солідаризувалися з позицією України і закривають повітряний простір для російських літаків.
Перелік країн:
- Польща,
- Чехія,
- Великобританія,
- Австрія,
- Данія,
- Ірландія,
- Німеччина,
- Швеція,
- Бельгія,
- Нідерланди,
- Італія,
- Франція,
- Литва,
- Латвія,
- Естонія.
Росія у відповідь запровадила обмеження на польоти авіакомпаній Болгарії, Польщі, Чехії та Румунії. Винятки – це наявність для польотів спеціального дозволи МЗС Росії, або Росавіації. Пізніше Росавіація повідомила про закриття неба для Словенії та країн Балтії. Літакам із Великобританії Росавіація заборонила входити в повітряний простір Росії.
Нагадаємо, Євросоюз оприлюднив деталі нових санкцій, погоджених блоком у зв’язку з початком Росією масштабної агресії проти України.