Українці з Херсонщини ризикують потрапити у військо окупантів

Перш за все, під загрозою люди, які отримали російські паспорти

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти. Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю порталу НВ.

«Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації», – повідомила Лугова.

Глава ОВА назвала ситуацію «дуже неоднозначною». Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, «зберегти життя» і десь сховатися.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланованого відступу з Херсонщини.

Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

До слова, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.