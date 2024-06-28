«Укргазвидобування» отримало нового керівника

Олег Толмачев очолював «Укргазвидобування» з січня 2023 року

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Сергія Лагна тимчасово виконувачем обов’язки керівника АТ «Укргазвидобування». Він змінив на цій посаді Олега Толмачева. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається, Лагно обіймав посаду головного інженера підприємства з січня 2023 року. Він має 20-річний досвід роботи. Він обіймав посади оператора з видобування нафти й газу, старшого інженера-технолога, начальника виробничо-диспетчерського відділу в ГПУ «Полтавагазвидобування».

Лагно обіймав посаду головного інженера підприємства з січня 2023 року

На посаді головного інженера «Укргазвидобування» Лагно займався управлінням технічними підрозділами компанії, а саме напрямами диспетчеризації виробництва, метрології, наземної інфраструктури, автоматики та механіко-енергетичними підрозділами. З-поміж його обов’язків був і розвиток виробничих об’єктів видобутку, їхня реконструкція, підвищення надійності та технологічної безпеки функціонування.

Нагадаємо, Олег Толмачев очолював «Укргазвидобування» з січня 2023 року.

«Укргазвидобування» (УГВ) – найбільша газовидобувна компанія в Україні, яка є частиною державної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Вона займається розвідкою, видобутком, переробкою та транспортуванням природного газу і газового конденсату. Основні видобувні регіони компанії знаходяться в східній і західній частинах України.

Раніше повідомлялося, що «Укргазвидобування», що є частиною Групи «Нафтогаз», досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року.

За підсумками 8 лютого 2024 року компанія отримала 38,54 млн кубометрів товарного газу.

Такого результату вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість – високодебітні, тобто дають понад 100 тис. кубометрів газу на добу.