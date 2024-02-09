«Укргазвидобування» оновило свій п'ятирічний рекорд

За підсумками 8 лютого 2024 року компанія отримала 38,54 млн кубометрів товарного газу

Оновити рекорд вдалося завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин

«Укргазвидобування», що є частиною Групи «Нафтогаз», досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

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За підсумками 8 лютого 2024 року компанія отримала 38,54 млн кубометрів товарного газу.

Такого результату вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість – високодебітні, тобто дають понад 100 тис. кубометрів газу на добу.

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«Лише на початку 2024 року нам вже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. кубометрів газу на добу», – сказав голова правління Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Нагадаємо, «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину, яке дає 250 тисяч кубометрів газу на добу. Це уже 10 свердловина, введена на «перспективному родовищі». Наразі фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища та нарощують видобуток газу.

Раніше пресслужба компанії повідомляла, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення.

До слова, протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.