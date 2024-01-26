Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу

«Укргазвидобування» запустило першу високодебітну свердловину у 2024 році

Свердловина має проєктну глибину 3,95 тис. метрів

«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину, яке дає 250 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Це уже 10 свердловина, введена на «перспективному родовищі». Наразі фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища та нарощують видобуток газу.

«По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння нових свердловин. Вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння на родовищі», – коментує тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

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Нова свердловина має проєктну глибину 3,95 м. Над її бурінням працювали фахівці «Укрбургазу».

Загалом упродовж 2023 року компанія «Укргазвидобування» збільшила добовий дебіт на 11% та досягнула найбільшого показника з квітня 2019 року.

Як повідомлялося, «Укргазвидобування» запустило дві свердловини із сумарним добовим дебетом понад 200 тис. кубометрів газу на добу.

Раніше «Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.