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Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу
«Укргазвидобування» запустило першу високодебітну свердловину у 2024 році
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Свердловина має проєктну глибину 3,95 тис. метрів

«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину, яке дає 250 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомила пресслужба компанії.

Це уже 10 свердловина, введена на «перспективному родовищі». Наразі фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища та нарощують видобуток газу.

«По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння нових свердловин. Вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння на родовищі», – коментує тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

Нова свердловина має проєктну глибину 3,95 м. Над її бурінням працювали фахівці «Укрбургазу».

Загалом упродовж 2023 року компанія «Укргазвидобування» збільшила добовий дебіт на 11% та досягнула найбільшого показника з квітня 2019 року.

Як повідомлялося, «Укргазвидобування» запустило дві свердловини із сумарним добовим дебетом понад 200 тис. кубометрів газу на добу.

Раніше «Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

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Теги: родовище Укргазвидобування газ

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