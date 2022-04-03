«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 квітня
У неділю триватиме евакуація українців
фото: 0532.ua
Потяги вирушать по Україні та за кордон
«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 3 квітня. Також є розклад міжнародних рейсів. Про це повідомляється на сайті перевізника.
Евакуаційні поїзди на 3 квітня
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ–Львів
- 16:00 – №276/275 Краматорськ–Львів
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка–Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ–Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп–Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 3 квітня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів–Пшемисль*
- 08:30 – 715/716 Київ–Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро–Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів–Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одеса–Пшемисль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ–Варшава/Київ–Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 №8661 Чоп–Чієрна-над-Тіссоу–Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 №961 Чоп–Чієрна-над-Тісоу–Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом у три години курсують вісім пар поїздів Чоп–Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево–Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево–Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
- Квитки відсутні
Румунія:
- 23:23 Одеса–Ізмаїл–Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ–Львів (21:00) – Відень*
* квитки у продажу
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.
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