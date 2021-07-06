Оприлюднено проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів

Вартість товарів, які перевозяться залізною дорогою, може зрости

Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Відповідно до проєкту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать. Причому для 1 класу підвищення складе майже 30%.

Так, для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 01 вересня 2021 року, та ще на 20,4% – з 01 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 01 вересня 2021 року, і ще на 6,5% – з 01 січня 2022 року.

Зміняться тарифи і на порожні вагони.

«При розрахунку тарифу за перевезення з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу і вантажів позакласної групи під наступне навантаження на рівні тарифів з-під вивантаження вантажів 2-го тарифного класу, продуктів харчування та енергетичних газів під наступне навантаження», – сказано у Проєкті.

У випадку, якщо цей проєкт ухвалять, вартість товарів, які перевозяться залізною дорогою, зросте. В першу чергу це стосуватиметься позакласних вантажів – наприклад, піску та щебню, що призведе до значного подорожчання президентского проекту «Велике будівництво».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.