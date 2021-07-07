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    «Укрзалізниця» відновила щоденний маршрут поїзда Чернівці – Чернігів

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    «Укрзалізниця» відновила щоденний маршрут поїзда Чернівці – Чернігів
    Фото: З відкритих джерел

    Поїзд вирушатиме з Чернівців о 19:46 щоденно та прибуватиме до Чернігова об 11:22

    ПАТ «Укрзалізниця» відновила щоденне курсування нічного швидкого поїзда «Буковина» сполученням Чернівці – Чернігів – Чернівці.

    Курсування відновлене з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день. Зазначений поїзд вирушатиме з Чернівців о 19:46 щоденно та прибуватиме до Чернігова об 11:22. Зворотно з Чернігова поїзд відправлятиметься з 8 липня о 16:50, до Чернівців прибуватиме о 07:57.

    Розкладу руху за посиланням.

    Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» заявили, що змінять маршрут курсування поїзду з Києва до Бердянська, аби скоротити час у дорозі на 2,5 години.

    Укрзалізниця змінила розклад і маршрут прямування поїзда № 227/228 Київ — Бердянськ. З 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

    До слова, «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави.

    Нагадуємо, «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.

    Водночас «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

    Також у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

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    Теги: Укрзалізниця потяг Чернігів Чернівці
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    «Укрзалізниця» відновила щоденний маршрут поїзда Чернівці – Чернігів