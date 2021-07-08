«Укрзалізниця» заплатить. Матір стягує компенсацію за загибель сина на залізничній станції

Трагедія сталася наприкінці грудня 2017 року на станції Яблонька, що на Львівщині

Компанія повинна компенсувати 100 тис. грн моральної шкоди і майже 30 тис. грн витрат на встановлення пам’ятника

Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов громадянки до акціонерного товариства «Українська залізниця» і розпорядився стягнути на її користь 100 тис. моральної шкоди, 29,67 тис. грн матеріальної шкоди і 10 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на рішення від 5 липня.

У позовній заяві жінка пояснила, що 24 грудня 2017 р. о 03:10 год. на станції Яблонька Львівської області приміський поїзд №6028 сполученням Сянки-Львів скоїв наїзд на її 16-річного сина. Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, наголосила жінка, їй було заподіяно моральну шкоду, яка пов`язана із порушенням основних гарантованих Конституцією України прав громадян – права на життя, оскільки втратила єдиного сина, який був найстаршою дитиною в сім'ї, її надію та опору.

Крім того, вона вказала, що понесла витрати на поховання сина, спорудження надгробного пам'ятника.

Суд з’ясував, що за фактом загибелі сина позивачки було відкрито кримінальне провадження. Експертиза виявила у крові та сечі загиблого етиловий спирт у кількості: в крові – 1,66% проміле, в сечі – 1,9% проміле.

Разом з тим, суд наголосив: шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, завжди є неправомірною та передбачає відповідальність власника (у цьому випадку – «Укрзалізниці»). Також суд процитував статтю 1201 Цвивільного кодексу України, яка передбачає зобов’язання сторони, яка завдала шкоду у вигляді смерті потерпілого, компенсувати необхідні витрати на поховання і на спорудження надгробного пам`ятника.

Як повідомляв «Главком», наприкінці квітня Ленінський районний суд Харкова частково задовольнив цивільний позов жінки до регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» і стягнув на її користь 75 тис. грн моральної шкоди за завдану смерть батька. Свої претензії до компанії жінка аргументувала тим, що у лютому 2016 року під час переходу залізничної колії на станції Чугуїв Харківської області на її батька наїхав електропоїзд № 6814 сполученням Гракове-Лосєве. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

У червні суд Харкова розпорядився стягнути з регіональної філії «Південна залізниця» 50 тис. грн моральної шкоди на користь позивачки, яка втратила сина внаслідок нещасного випадку.