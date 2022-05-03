«Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 3 травня
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись
«Укрзалізниця» продовжує евакуювати людей із «гарячих» точок України. Сьогодні, 3 травня, вирушить лише один поїзд із Покровська. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
На вівторок, 3 травня, «Укрзалізниця» призначила лише один потяг:
- 16:30 — 234/233 Покровськ – Львів.
В Укрзалізниці підкреслили, що час відправлення може змінюватись.
Нагадаємо, до Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги.
Також до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди.
Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.