«Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 3 травня

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

«Укрзалізниця» продовжує евакуювати людей із «гарячих» точок України. Сьогодні, 3 травня, вирушить лише один поїзд із Покровська. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

На вівторок, 3 травня, «Укрзалізниця» призначила лише один потяг:

16:30 — 234/233 Покровськ – Львів.

В Укрзалізниці підкреслили, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо, до Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги.

Також до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди.

Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

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