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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 3 травня

    Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 3 травня - «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 3 травня
    Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 3 травня
    фото з відкритих джерел

    Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

    «Укрзалізниця» продовжує евакуювати людей із «гарячих» точок України. Сьогодні, 3 травня, вирушить лише один поїзд із Покровська. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    На вівторок, 3 травня, «Укрзалізниця» призначила лише один потяг:

    • 16:30 — 234/233 Покровськ – Львів.

    В Укрзалізниці підкреслили, що час відправлення може змінюватись.

    Нагадаємо, до Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги.

    Також до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди.

    Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 3 травня