Окупанти готують провокації на Донбасі – очільник Луганщини

Російські ДРГ під виглядом волонтерів можуть прориватися в тил ЗСУ

Російські диверсанти можуть спробувати прорватися в тил до українських бійців на Донбасі, маскуючись під волонтерів. Про таку провокацію попередив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Гайдай вважає, що рашисти, ймовірно, використовуватимуть для такого рейду транспорт, який відберуть у цивільних на окупованих територіях.

«Можливо, мікроавтобуси з наклейками «Волонтери»... і намагатимуться проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти», – сказав він.

Також ворожі ДРГ можуть спробувати зайти вглиб наших позицій, збирати інформацію, а також з метою вбивства українських військових.

Голова ОВА також висловив думку, що для таких провокацій окупанти можуть використовувати шкільний автобус, який якраз напередодні зник дорогою до Попасної.

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли евакуаційні автобуси у Попасній: люди зникли.

Один транспорт знайшовся порожній зі слідами крові, іншого взагалі нема.

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