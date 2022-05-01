Ворог готує диверсії, щоб втягнути Придністров'я у війну

У ЗСУ повідомили про диверсійну заготовку ворога на Одещині

Росіяни надрукували тираж газети із закликом до Путіна

Росіяни все ще сподіваються втягнути Придністров'я у війну проти України. Ворог готує розхитування та провокації на прикордонних територіях. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

Російські окупанти не полишають спроб організувати атаку України з Придністров'я. Оскільки провокації у регіоні не дали бажаного результату, ворог хоче активніше проводити кампанію з нагнітання ситуації у прикордонних районах.

Росіяни хочуть розхитати ситуацію в Одесі та прикордонних регіонах для того, щоб підбурити російські сили у Придністров'ї.

На офіційному рівні Придністров'я визнане територією російської окупації. Саме таке рішення щодо регіону прийняла Парламентська Асамблея Ради Європи. Вже кілька років уряд Молдови спільно з Генасамблеєю ООН вимагають від Росії вивести з Лівого берега Дністра свої війська, але окупанти вдавали, що не чують цих закликів.

Зокрема, росіяни надрукували тираж газети «Приднестровье», датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Отримання цієї інформації та її розголос поламали плани ворога.

Також відомо, що Росія розповсюджує на Придністров'ї фейки про загрозу від ЗСУ.

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