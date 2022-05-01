Кількість біженців з України: свіжі дані від ООН
Із початку війни виїхало майже 5,5 млн осіб
Станом на 29 квітня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхали 5 млн 468 тис. 629 осіб. Про це повідомляють дані ООН.
Зазначається, що більшість українців виїхали до:
- Польщі – понад 3 млн осіб,
- Румунії – понад 817 тис. осіб,
- Росії – понад 656 тис.,
- Угорщини – майже 520 тис.,
- Молдови – понад 443 тис.,
- Словаччини – майже 372 тис.,
- Білорусі – трохи більше ніж 25 тис.
Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 млн 289 тис. 500 українців.
Як повідомлялося 24 квітня, кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН.
Нагадаємо, українським біженцям парламент Німеччини підвищить соціальні виплати.
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