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    Кількість біженців з України: свіжі дані від ООН

    Найбільше наших громадян рятуються від війни в Польщі - Кількість біженців з України: свіжі дані від ООН
    Найбільше наших громадян рятуються від війни в Польщі
    фото з відкритих джерел

    Із початку війни виїхало майже 5,5 млн осіб

    Станом на 29 квітня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхали 5 млн 468 тис. 629 осіб. Про це повідомляють дані ООН.

    Зазначається, що більшість українців виїхали до:

    • Польщі – понад 3 млн осіб,
    • Румунії – понад 817 тис. осіб,
    • Росії – понад 656 тис.,
    • Угорщини – майже 520 тис.,
    • Молдови – понад 443 тис.,
    • Словаччини – майже 372 тис.,
    • Білорусі – трохи більше ніж 25 тис.

    Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 млн 289 тис. 500 українців.

    Як повідомлялося 24 квітня, кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб – дані ООН.

    Нагадаємо, українським біженцям парламент Німеччини підвищить соціальні виплати.

    Також уряд і Червоний Хрест запустять нові виплати для переселенців: хто і скільки отримає.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна кордон біженці окупація #stoprussia
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    Кількість біженців з України: свіжі дані від ООН