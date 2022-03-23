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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків до польського Перемишля

    «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків до польського Перемишля
    фото з відкритих джерел

    Поїзд вирушатиме з Києва щоденно

    «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща). Про це «Укрзалізниця» повідомляє в Facebook.

    «Поїзд №715 відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30», – ідеться у повідомленні.

    Квитки доступні для продажу на сайті booking.uz.gov.ua, та в чат-ботах «Укрзалізниці» у Вайбері, Телеграмі, Фейсбуці тощо.

    Також «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Теги: росія окупанти Київ Польща війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків до польського Перемишля