«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків до польського Перемишля
Поїзд вирушатиме з Києва щоденно
«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща). Про це «Укрзалізниця» повідомляє в Facebook.
«Поїзд №715 відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30», – ідеться у повідомленні.
Квитки доступні для продажу на сайті booking.uz.gov.ua, та в чат-ботах «Укрзалізниці» у Вайбері, Телеграмі, Фейсбуці тощо.
Також «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.