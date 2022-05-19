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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» зберігає сотні тіл окупантів у рефрижераторних вагонах

    «Укрзалізниця» зберігає сотні тіл окупантів у рефрижераторних вагонах
    фото скріншот відео

    Тіла російських загарбників вже зберігаються третій місяць

    «Укрзалізниця» вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах. Про це йдеться у повідомленні АТ «Укрзалізниця».

    «Доставляємо та збергіємо будь-який вантаж. Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 13 травня на околиці Києва були завантажені сотні тіл окупантів, зібраних на Київщині. Голова військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін повідомив, що Україна готова передати Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом окупантів.

    Як повідомлялося, російські військові знущаються з мешканців блокадного Маріуполя, змушуючи їх відробляти гуманітарну допомогу, яку завозять у місто. Зокрема, людей змушують розбирати завали, яких по місту дуже велика кількість, й навіть складати у пакети тіла вбитих мешканців.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» зберігає сотні тіл окупантів у рефрижераторних вагонах