«Укрзалізниця» зберігає сотні тіл окупантів у рефрижераторних вагонах

Тіла російських загарбників вже зберігаються третій місяць

«Укрзалізниця» вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах. Про це йдеться у повідомленні АТ «Укрзалізниця».

«Доставляємо та збергіємо будь-який вантаж. Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня на околиці Києва були завантажені сотні тіл окупантів, зібраних на Київщині. Голова військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін повідомив, що Україна готова передати Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом окупантів.

Як повідомлялося, російські військові знущаються з мешканців блокадного Маріуполя, змушуючи їх відробляти гуманітарну допомогу, яку завозять у місто. Зокрема, людей змушують розбирати завали, яких по місту дуже велика кількість, й навіть складати у пакети тіла вбитих мешканців.