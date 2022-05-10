Змушують збирати в пакети тіла: як окупанти за їжу знущаються з маріупольців

Окупанти змушують маріупольців за їжу збирати по місту тіла загиблих мешканців

Російські військові знущаються з мешканців блокадного Маріуполя, змушуючи їх відробляти гуманітарну допомогу, яку завозять у місто. Зокрема, людей змушують розбирати завали, яких по місту дуже велика кількість, й навіть складати у пакети тіла вбитих мешканців. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв’ю Lb.ua.

За його словами, окупанти завозять у місто на день приблизно п’ять тисяч пакетів гуманітарної допомоги.

«Це пів булки хлібу, трохи макаронів. Але це дрібниці. На 100-150 тисяч людей завозять п’ять тисяч пакетів їжі. Звісно, людям не вистачає. Вони змушені іти працювати хоча б за їжу. І перша робота була з розбору завалів. Це просто якесь жахіття», – зазначив він.

Андрющенко розповів, що, коли у місті відновився зв’язок, владі вдалося поспілкуватися з тими, хто працював. Посадовець зазначив, що навіть міцні чоловіки не витримують цього психічно – вже через тиждень такої роботи у них починається нервовий зрив, істерики.

«Люди й так у важкому психічному стані, а це ще більше його погіршує. Але робити нічого – ти маєш годувати чимось свою родину, а іншого шляху отримати їжу фактично немає. Ти або вистоюєш і виборюєш в цих тисячних чергах оці пакети, або працюєш і отримуєш хоч щось для того, щоб ввечері повернутись додому, щоб діти поїли. Це просто жахливо. Не віриться, що таке може бути», – зазначив він.

Андрющенко наголосив, що з-під завалів дістають не щоразу тіло повністю.

«Добре, якщо воно муміфіковане. А якщо ні? Всі ці процеси природні ще у самому розпалі. Це просто жахіття. І якщо на початку вони просто діставали тіла і вантажили на лафети, далі їх вивозили, запаковували вже безпосередньо працівники так званого «МНС» «ДНР» чи Росії. То зараз людей змушують ще й самостійно запаковувати в пакети й навантажувати, щоб вивозити в братські могили», – розповів він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що російські загарбники влаштували поблизу блокадного Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті. Людей тримають в нелюдських умовах – вони сплять на підлозі, в приміщенні школи.

Відомо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.